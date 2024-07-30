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Миссия невыполнима: сколько стоит свадьба во Владивостоке

Миссия невыполнима: сколько стоит свадьба во Владивостоке

Сколько стоит свадьба во Владивостоке? 300 тысяч рублей хватит? Сколько придется заплатить фотографу и декоратору? Эти и другие вопросы мучают тех, кто решился на масштабное и долгожданное для многих торжество.

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