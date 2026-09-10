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Bloomberg узнал о скупке Китаем нефти из России из-за нехватки вариантов

Bloomberg узнал о скупке Китаем нефти из России из-за нехватки вариантов

Китайские НПЗ наращивают закупки российской нефти ESPO на фоне сокращения вариантов поставок. Предприятия стали активнее закупать российскую нефть, поскольку американская блокада ограничила их доступ к иранскому сырью.

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