Парад Победы в Москве стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в РФ

Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходивший на Красной площади в Москве 9 мая, стал самой просматриваемой в России трансляцией в Сети с начала 2025 года, следует из информации, представленной компанией «Билайн» CDNvideo.
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