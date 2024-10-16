Минэк предложил освободить маркетплейсы от ответственности за контрафакт

Минэкономразвития в законопроекте «О платформенной экономике» предлагает освободить маркетплейсы от ответственности за нарушение прав на товарные знаки и интеллектуальную собственность, пишет газета «Ведомости».
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