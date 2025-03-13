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Китай

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Китай примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения США дополнительных таможенных пошлин -- МИД КНР

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Китай примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Соединенными Штатами дополнительных таможенных пошлин, подчеркнула в среду официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

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