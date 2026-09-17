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ДТП с тремя пострадавшими детьми произошло в Республике Алтай

ДТП с тремя пострадавшими детьми произошло в Республике Алтай

Одного из них госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами В Горно-Алтайске вечером 16 сентября столкнулись Toyota Camry и Toyota C-HR.

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