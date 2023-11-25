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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Базылюк, Угожаев и Лазарев выступят в первой команде на Кубке Первого канала среди юниоров, Двоеглазова, Принева и Федотов – во второй

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала регламент, согласно которому будут составляться команды.

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