В Приморсом крае транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании конопли

Оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на ст. Уссурийск в результате проверки оперативной информации о перевозке наркотических средств железнодорожным транспортом был установлен ранее не судимый 36-летний местный житель.
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