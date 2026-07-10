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SpaceX провела 15-секундный прожиг Booster 20 перед полётом Starship Flight 13

SpaceX провела 15-секундный прожиг Booster 20 перед полётом Starship Flight 13

Испытание Super Heavy стало одним из последних этапов подготовки к запуску, который сейчас намечен не ранее 14 июляSpaceX провела статический прожиг ускорителя Super Heavy Booster 20, предназначенного для миссии Starship Flight 13.

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