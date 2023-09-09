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В ФРГ возмутились из-за "возрождения" российской экономики

В ФРГ возмутились из-за "возрождения" российской экономики

Tatiana Meel/Getty Images Россия возвращается в мировую торговлю. К настоящему моменту она находится почти на том же уровне, что и до начала спецоперации, чем очень недовольны немецкие эксперты, пишет Business Insider со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Недаром же  на Руси ещё издревле так говорили: что русскому  хорошо, то немцу там было швах... Так,  как  с большим гонором были эти дебилы... Сделать России плохо всегда зрелось же у них в мечтах...
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16 час.
НН
Надежда Никитина
Пусть смиряются. Такая теперь участь, которую они долго зарабатывали и наконец заслужили.
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9 час.

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