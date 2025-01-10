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Жителям целого города законодательно запретили болеть

Жителям целого города законодательно запретили болеть

Фото: edition.cnn.com Жителям итальянского города Белькастро запретили болеть Мэр Белькастро издал указ, в котором призывает местных жителей «избегать заражения любыми заболеваниями, требующими медицинской помощи, особенно экстренной».

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