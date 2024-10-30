Boggi Milano показал ключевые вещи сезона

Идеальной локацией для съемок новой рекламной кампании Boggi Milano стала Исландия. Невероятная природа острова — лучшая декорация для осенне-зимней коллекции, в которой ключевые роли играют ткани (от нежной мериносовой шерсти и мягкого кашемира до органического хлопка и уютной фланели) и цветовая палитра (в приоритете все оттенки серого).
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