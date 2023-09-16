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Минобороны: ТОС «Солнцепек» нанесли огневое поражение взводным опорным пунктам десантников ВСУ под Новомихайловкой

Минобороны: ТОС «Солнцепек» нанесли огневое поражение взводным опорным пунктам десантников ВСУ под Новомихайловкой

Вооруженными силами Российской Федерации в течение суток были нанесены удары по местам размещения личного состава, военной техники и вооружений противника на Артемовском и Донецком направлениях.

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