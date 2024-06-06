НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Джейсон Кидд на вопрос о том, кто был бы запасным, если бы он был в составе этого «Далласа» в игровой форме: «Я выходил бы со скамейки»

«Я! Я выходил бы со скамейки. Но вопрос не в том, кто начинает, а кто заканчивает. Разумеется, нельзя посадить Луку Дончича и Кайри Ирвинга в заключительные минуты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх