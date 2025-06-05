Иран мог совершить ракетную атаку из Сирии по Голанским высотам — ISW

Вероятно, иранские боевики совершили мелкомасштабную ракетную атаку с юго-запада Сирии по контролируемым Израилем Голанским высотам 3 июня, отмечается в отчете за 4 июня американского аналитического центра The Institute for the Study of War (ISW).
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