Supermassive Games поделилась новыми кадрами и деталями The Casting of Frank Stone на Future Games Show С...

Supermassive Games поделилась новыми кадрами и деталями The Casting of Frank Stone на Future Games ShowСтудии Supermassive Games и Behaviour Interactive, во время презентации Future Games Show показали новое видео посвященное The Casting of Frank Stone, в котором поделились новыми кадрами и подробностями предстоящей игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)