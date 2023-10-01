В Госдуме рассказали о ситуациях, когда дачники могут не платить налог на бани

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов в беседе с агентством РИА Новости рассказал о ситуациях, когда дачники должны платить налог на бани и другие небольшие постройки, а когда не обязаны этого делать.
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