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В Госдуме рассказали о ситуациях, когда дачники могут не платить налог на бани

В Госдуме рассказали о ситуациях, когда дачники могут не платить налог на бани

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов в беседе с агентством РИА Новости рассказал о ситуациях, когда дачники должны платить налог на бани и другие небольшие постройки, а когда не обязаны этого делать.

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