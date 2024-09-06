Великобритания без лишней огласки связала ядерный арсенал с Вашингтоном

Ричард Нортон-Тейлор говорит, что переписывание правительством трансатлантического договора ставит под сомнение постоянные заявления о том, что британская ракетная система Trident является оперативно независимой.
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