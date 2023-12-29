Фигурист Петр Чернышев поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Голосование пройдет 15-17 марта 2024 года Российский фигурист Петр Чернышев выразил свою поддержку решению Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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