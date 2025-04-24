🌡️🌤️🌩️☔Не забудьте захватить зонтик 2️⃣4️⃣ апреля. В отдельных районах кратковременные ☔дожи, грозы.
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🌡️🌤️🌩️☔Не забудьте захватить зонтик 2️⃣4️⃣ апреля. В отдельных районах кратковременные ☔дожи, грозы.