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В Южной Корее лидер оппозиции перелез через ограду ради голосования

В Южной Корее лидер оппозиции перелез через ограду ради голосования

Председатель ведущей южнокорейской оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён перелез через ограду, чтобы в ночь на 4 декабря оказаться в парламенте на голосовании, которое было посвящено введению военного положения.

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