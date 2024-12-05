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Петербургский дневник

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Стало известно, сколько петербуржцев поддерживают запрет курения на ходу в России

Стало известно, сколько петербуржцев поддерживают запрет курения на ходу в России

Об этом рассказали аналитики SuperJob Только каждый пятый курящий житель Петербурга поддерживает запрет на курение в движении, среди некурящих одобряет инициативу каждый второй, рассказали аналитики сервиса SuperJob 5 декабря.

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