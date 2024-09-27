"Смотрящий" приезжий обещал поставить в позу всех русских. Не долго думая местные мужчины скоординировались, нашли его

Игорь Максаков

Узбеков не стоит бояться, их нужно резко одёрнуть и они осекутся, и не будут противостоять вам. Я там родился и знаю их менталитет. Они не кавказцы. А в принципе здесь у нас сейчас в России сколько бы я не сталкивался со своими бывшими земляками у меня не создалось впечатление, что они какие-то агрессивные. Тут кажется, что некоторые люди, которых у нас по численности очень мизерное количество, а во власти их 80% спецом разжигают эту межнациональную рознь, чтобы от себя отвести взгляды россиян.