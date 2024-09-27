Avia.pro - СМИ Пушкино, Пушкино — тихий, мирный городок, но нет, судьба решила взбодрить его, как в хорошем сериале, отправив туда главного героя — приезжего из Средней Азии с комплексом «смотрящего»! Только представьте: мирный вечер, очередная драма на кассе магазина, и вдруг — раз, два, три — завязывается потасовка между соплеменниками, как будто это постановка на гастролях дешёвого бродячего цирка.
"Смотрящий" приезжий обещал поставить в позу всех русских. Не долго думая местные мужчины скоординировались, нашли его
Комментарии
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Павел Бойко
Полицаи отпустят ещё и извинятся.
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4 час.
Игорь Максаков
Узбеков не стоит бояться, их нужно резко одёрнуть и они осекутся, и не будут противостоять вам. Я там родился и знаю их менталитет. Они не кавказцы. А в принципе здесь у нас сейчас в России сколько бы я не сталкивался со своими бывшими земляками у меня не создалось впечатление, что они какие-то агрессивные. Тут кажется, что некоторые люди, которых у нас по численности очень мизерное количество, а во власти их 80% спецом разжигают эту межнациональную рознь, чтобы от себя отвести взгляды россиян.
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3 час.
ALEKSANDR ROGOV
А не кто и не говорит о том, что все мигранты агрессивны и потенциальные террористы! Речь идет о том, что государства средней Азии и Закавказья, под видом трудовой миграции, специально избавляются от своего человеческого "мусора" (уголовников, ваххабитов и прочих потенциальных "тварей", а спецслужбы этих стран всех их знают и учитывают, а вот с Российскими службами не делятся информацией или эти службы "даром едят хлеб"), и вот поэтому 20-30% мигрантов и представляют серьёзную опасность для Российского государства и общества! И вся эта мигрантская шелупонь оказывается в руководстве диаспор! Поэтому одна из главных целей для России разогнать уголовные диаспорные организации, которые давно срослись с местным криминалитетом!
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1 час.
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