«Большая лужа»: главные опасности Азовского моря

Азовское море, максимальная глубина которого составляет 15 метров, часто именуют «большой лужей». Несмотря на столь ироничное название, к Азовскому морю следует относиться серьёзно, ведь оно таит в себе различные опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии