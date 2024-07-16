Приморье освободилось от воды: спасатели откачали более 2 млн кубометров

Приморский край полностью освободился от воды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Уточняется, что последние четыре приусадебных участка в Дальнереченске освободились от воды за прошедшие сутки.
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