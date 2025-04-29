Экс-игрок Радимов: "Зенит" на бумаге должен брать максимальные 12 очков в РПЛ

Бывший футболист сборной России и тренер Владислав Радимов оценил шансы петербургского "Зенита" и "Краснодара" завоевать золото в Российской премьер-лиге (РПЛ) и раскрыл, что поможет "быкам" окончательно утвердить претензии на чемпионство.
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