Экс-игрок Радимов: "Зенит" на бумаге должен брать максимальные 12 очков в РПЛ

Бывший футболист сборной России и тренер Владислав Радимов оценил шансы петербургского "Зенита" и "Краснодара" завоевать золото в Российской премьер-лиге (РПЛ) и раскрыл, что поможет "быкам" окончательно утвердить претензии на чемпионство.