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В ХМАО зафиксированы первые лесные пожары из-за гроз

В ХМАО зафиксированы первые лесные пожары из-за гроз

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксированы первые в этом году лесные пожары из-за гроз. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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