Вечернее небо Петербурга по случаю Дня защитника Отечества озарит праздничный салют. Запуск фейерверка ограничит движение в центре города.
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Вечернее небо Петербурга по случаю Дня защитника Отечества озарит праздничный салют. Запуск фейерверка ограничит движение в центре города.