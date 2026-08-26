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УЕФА планирует снять угрозу бойкота турниров ФИФА после получения гарантий

УЕФА планирует снять угрозу бойкота турниров ФИФА после получения гарантий

УЕФА готов отменить угрозу бойкота турниров под эгидой ФИФА после того, как организация получила гарантии отсутствия повторения спорного плана Джанни Инфантино с привлечением частных инвесторов, сообщает The Irish News.

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