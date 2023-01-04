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Число погибших в Макеевке российских военных возросло до 89

Число погибших в Макеевке российских военных возросло до 89

Число российских военных, погибших в результате удара ВСУ по Макеевке, возросло до 89 человек. Об этом сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

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