Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) выступила с заявлением, в котором отметила попытки Европейского союза и ведущих европейских государств повлиять на электоральный процесс в России перед выборами в Государственную думу IX созыва, назначенными на сентябрь 2026 года.