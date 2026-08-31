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СВР РФ выступила с заявлением о попытках вмешательства в выборы в Госдуму

Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) выступила с заявлением, в котором отметила попытки Европейского союза и ведущих европейских государств повлиять на электоральный процесс в России перед выборами в Государственную думу IX созыва, назначенными на сентябрь 2026 года.

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