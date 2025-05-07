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Продолжительная жизнь без болезней: что может наука и что зависит от нас самих

Продолжительная жизнь без болезней: что может наука и что зависит от нас самих

Средняя продолжительность жизни в России составляет 73,4 года. Важно не просто увеличить продолжительность жизни, но и как можно дольше сохранить период активной деятельности на умственном, физическом и социальных уровнях.

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