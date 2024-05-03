Глава СК взял на контроль дело о гибели роженицы и двух её детей во Владимире

Супруг погибшей сообщил главе СК Бастрыкину о нарушениях в Областном перинатальном центре Владимира.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели роженицы и двух её детей в Областном перинатальном центре Владимира.