Глава СК взял на контроль дело о гибели роженицы и двух её детей во Владимире

Супруг погибшей сообщил главе СК Бастрыкину о нарушениях в Областном перинатальном центре Владимира.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели роженицы и двух её детей в Областном перинатальном центре Владимира.
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