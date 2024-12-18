Дроны на полях Великой Отечественной войны Сегодня много говорят о том, что специальная военная операция на Украине стала настоящей войной дронов — спорить с этим, конечно, бессмысленно.
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Дроны на полях Великой Отечественной войны Сегодня много говорят о том, что специальная военная операция на Украине стала настоящей войной дронов — спорить с этим, конечно, бессмысленно.
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