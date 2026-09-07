Депутаты просят повысить зарплату учителей в 1,5 раза

Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Ярослав Самылин из фракции "Новые люди" предложили правительству повысить зарплату учителей до 1,5 средних доходов региона.
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