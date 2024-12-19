Цеков: у Украины нет возможности «вернуть» Донбасс и Крым

Первый заместитель председателя Государственного совета республики Крым Сергей Цеков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что у украинской стороны нет сил на то, чтобы «вернуть» территории Донбасса и Крым, подчеркнул в беседе с RT, что Зеленский объективно оценил ситуацию.
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