Цеков: у Украины нет возможности «вернуть» Донбасс и Крым

Первый заместитель председателя Государственного совета республики Крым Сергей Цеков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что у украинской стороны нет сил на то, чтобы «вернуть» территории Донбасса и Крым, подчеркнул в беседе с RT, что Зеленский объективно оценил ситуацию.