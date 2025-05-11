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Кремль: Эрдоган поддержал предложение провести переговоры в Стамбуле

Кремль: Эрдоган поддержал предложение провести переговоры в Стамбуле

РИА Новости/Сергей Карпухин Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение российского лидера Владимира Путина провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

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