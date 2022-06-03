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Тонкие дрожжевые блины на кефире

Тонкие дрожжевые блины на кефире

Предлагаю вам приготовить замечательные дрожжевые блины на кефире. Эти блинчики получаются тонкими и невероятно нежными, просто "тающими" во рту! Блины можно подать на завтрак со сметаной, вареньем, медом, джемом, сливочным маслом, сахаром и т.

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