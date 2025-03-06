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Россия жёстко наказала японского министра. Одумался мгновенно, но есть нюанс

Россия жёстко наказала японского министра. Одумался мгновенно, но есть нюанс

В России разгадали тайну ГУР: стало известно, откуда запускали секретные украинские беспилотники. Россия жёстко наказала министра иностранных дел Японии Такэси Ивая за введённые против нашей страны санкции.

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Комментарии
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Валерий Ребров
А чего делать врагу в России, у нас с Японией еще вторая мировая война не окончена.
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