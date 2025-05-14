Под Калугой мотоциклист на огромной скорости врезался в дерево

Предварительно, травмы получил водитель транспортного средства.Накануне вечером, 14 мая, в Юхновском районе Калужской области, на 900 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошел наезд мотоцикла «XR 250 ENDURO» на препятствие.
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