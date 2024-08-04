Существенная дедолларизация ожидается в ближайшие 10 лет

В США было пять президентов подряд (Клинтон, Буш, Обама, Трамп и Байден), каждый из которых приближали ядерную войну, как могли, отказываясь от различных обязательств прошлых лет или расширяя военное присутствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии