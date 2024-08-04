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Существенная дедолларизация ожидается в ближайшие 10 лет

Существенная дедолларизация ожидается в ближайшие 10 лет

В США было пять президентов подряд (Клинтон, Буш, Обама, Трамп и Байден), каждый из которых приближали ядерную войну, как могли, отказываясь от различных обязательств прошлых лет или расширяя военное присутствие.

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