Семь очков Малкина помогли "Питтсбург Пингвинз" обыграть "Баффало Сейбрз" в овертайме

Вчерашний вечер принес две победы командам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Питтсбург Пингвинз" разгромили "Баффало Сейбрз" со счетом 6:5 в овертайме благодаря двойному голу Евгения Малкина, который стал для него 500-м в карьере в НХЛ.
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