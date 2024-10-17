Семь очков Малкина помогли "Питтсбург Пингвинз" обыграть "Баффало Сейбрз" в овертайме

Вчерашний вечер принес две победы командам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Питтсбург Пингвинз" разгромили "Баффало Сейбрз" со счетом 6:5 в овертайме благодаря двойному голу Евгения Малкина, который стал для него 500-м в карьере в НХЛ.