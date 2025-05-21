Комментатор Губерниев назвал Вяльбе некомпетентной: "Лучше бы она молчала"

Дмитрий Губерниев жёстко ответил на заявления Елены Вяльбе о "низких" зарплатах лыжников. По его словам, Александр Большунов зарабатывает в разы больше, а сама Вяльбе получает двойную зарплату и демонстрирует некомпетентность.
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