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Metro Москва

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Комментатор Губерниев назвал Вяльбе некомпетентной: "Лучше бы она молчала"

Комментатор Губерниев назвал Вяльбе некомпетентной: "Лучше бы она молчала"

Дмитрий Губерниев жёстко ответил на заявления Елены Вяльбе о "низких" зарплатах лыжников. По его словам, Александр Большунов зарабатывает в разы больше, а сама Вяльбе получает двойную зарплату и демонстрирует некомпетентность.

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