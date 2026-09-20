Сыр тофу, который изготавливали для покойников, но полюбили во всем мире

Споры о том, можно ли называть тофу сыром, ведутся уже очень давно. Действительно, имеет ли право блюдо, в котором нет ни грамма молока, состоять в благородном братстве кисломолочных продуктов? Мы не будем исследовать этот вопрос, а лучше расскажем о том, как появился тофу и чем он так полюбился гурманам всего мира.
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