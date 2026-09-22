Starship запустит «космическую фабрику»: SpaceX подписала контракты на миссии Starfall

Новая капсула сможет возвращать на Землю до 1 тонны грузов с орбиты для фармацевтики, биотехнологий и производства материалов SpaceX получила сразу два европейских заказа на использование возвращаемой капсулы Starfall в коммерческих полётах Starship.
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