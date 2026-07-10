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Татар-информ

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Историю русского замка показали на новой выставке в Казани

Историю русского замка показали на новой выставке в Казани

Сегодня в Национальном музее РТ открылась выставка «Русский замок. Кузнечная летопись». Новый выставочный проект объединил около тысячи старинных замков и ключей XVIII–XX веков, многие из которых посетители смогли не только увидеть, но и подержать в руках.

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