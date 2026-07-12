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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 12 июля 2026 года

Топливный кризис в России: ситуация на 12 июля 2026 года

Сегодня топливный кризис в нашей стране достиг новой остроты. Дефицит бензина, вызванный массированными атаками беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, затронул более 70-ти регионов страны.

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