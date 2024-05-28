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Toyota показала уменьшенные ДВС, которым не нужны бензин и дизель —они могут ра...

Toyota показала уменьшенные ДВС, которым не нужны бензин и дизель —они могут ра...

Toyota показала уменьшенные ДВС, которым не нужны бензин и дизель —они могут работать даже на водородеОставаясь крупнейшим автопроизводителем в мире, японская корпорация Toyota Motor продолжает настаивать, что в обозримом будущем двигатели внутреннего сгорания никто не вытеснит с рынка, а потому имеет смысл вкладывать средства в оптимизацию их конструкции и характеристик.

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