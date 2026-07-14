Сын готовится к свадьбе, а дочь приходилось забирать из полиции: как сейчас живет певица Анжелика Агурбаш

56-летняя певица Анжелика Агурбаш, чьи взрослые дети сегодня строят собственные судьбы — младший сын готовится к свадьбе, а старшую дочь в юности приходилось вызволять из отделений полиции, — сама пока оставила мысли о новом замужестве.
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