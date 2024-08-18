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«Яндекс» досрочно запретил рекламу майнинга и криптовалют в своей рекламно...

«Яндекс» досрочно запретил рекламу майнинга и криптовалют в своей рекламно...

«Яндекс» досрочно запретил рекламу майнинга и криптовалют в своей рекламной сети«Яндекс» начал отказываться размещать рекламу криптовалютных проектов, пишет ресурс Bits Media со ссылкой на сообщения ряда представителей российского криптовалютного сообщества.

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