«Яндекс» досрочно запретил рекламу майнинга и криптовалют в своей рекламно...

«Яндекс» досрочно запретил рекламу майнинга и криптовалют в своей рекламной сети«Яндекс» начал отказываться размещать рекламу криптовалютных проектов, пишет ресурс Bits Media со ссылкой на сообщения ряда представителей российского криптовалютного сообщества.
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